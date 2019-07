4 milyon 795 bin Euro çalan güvenlik müdürü kuru ekmeğe muhtaç olmuş

Adana'da banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürlüğünü yaparken 4 milyon 795 bin Euroyu arkadaşlarıyla birlikte çalıp kayıplara karışan Burak Ekinci ve ona yardım ettiği ileri sürülen 1'i kadın 6 kişi film gibi takip ve operasyondan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı.



Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Özel ekip para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobil güzergahındaki yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izleyerek olaya Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.



İlk etapta 4 zanlı tutuklandı



Yapılan bu tespitlerin ardından özel ekip operasyonlara başladı. Olaydan hemen sonra yapılan operasyonda polis zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K., Mehmet G., Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. yakaladı. Zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis, olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi bir süre sonra yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken Sercan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



200 kamera görüntüsü incelendi peş peşe baskınlar yapıldı



Gasp dedektifleri bu kişiler yakalandıktan sonra olayın asıl faili olan Burak Ekinci'yi yakalamak için baskınlarını hızlandırdı. Polis edindiği bilgiler doğrultusunda Burak Ekinci'ye akrabası Jale E. kardeşi Berkay E., Tolga Y. babası Hasan Y., Ayhan Ö. ve Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi.



Polis bu zanlıları takibe başladığında zanlı Burak E.'nin olaydan hemen sonra yurt dışına kaçmak için Mersin'e gittiğini ancak polis her tarafa Burak Ekinci'nin fotoğrafını verip görüldüğü yerde yakalanması talimatı verdiği için yurt dışına kaçamayınca Mersin'de saklanamayacağını düşünerek tekrar Adana'ya gelmek istedi. Bunun üzerine de Burak Ekinci'yi kuzeninin kocası Ayhan Ö. Mersin'den Adana'ya getirdi.



"Milyonları vardı kulübede kuru ekmek yedi"



Burak Ekinci Mersin'den gelince polisin baskısı yüzünden akrabaların ya da arkadaşlarının evine gitmeyip ormanlık alanda bir kulübede kaldı. Akrabaları yanına da gelemediği için milyonları olmasına rağmen kulübede kuru ekmek yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Ancak Burak Ekinci bu duruma dayanamayınca Menekşe Mahallesinde bir eve yerleşti. Polis kısa sürede bu durumu öğrenip buraya baskın yapınca Sarıçam ilçesinde arkadaşı Tolga Y.'nin babası Hasan Y.'nin evine yerleşti. Burak E. burada kalmaya başladı. Ancak polisin sürekli evlere baskın yapmasından dolayı burada da rahat olmadı.



"Yakalanacağını anlayınca para gönderdi"



Köşeye sıkıştığını anlayan Burak Ekinci akrabası Jale E. ile kardeşi Tolga Y.'ye o da Berkay E.'ye 22 bin Euro para gönderip yakalanması halinde avukat ve cezaevindeki masrafları için harcanması talimatını verdi. Bu arada Burak Ekinci evinde kaldığı Hasan Y.'ye de yine Jale E. üzerinden 17 bin Euro verdi ve o da Türk lirasına çevirip bankaya yatırdı. Mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye ise yine yakalandığı zaman kendine harcanması için 34 bin Euro verdi. Polis bu sürede zanlıları takibe aldığı için Burak Ekinci'nin Sarıçam ilçesinde Gültepe Mahallesinde Hasan Y.'nin evinde kaldığını tespit etti.



"Eş zamanlı baskınla 7 zanlı da yakalandı"



Polis yaptığı bu tespitler üzerine eş zamanlı olarak 7 zanlının bulunduğu adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında Burak Ekinci ile birlikte ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlı yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 73 bin Euro ile 19 bin 500 bin Türk lirası ele geçirildi. Zanlıların, ele geçirilen paralar konusunda birbirine suçladıkları Jale E.'nin ise Burak Ekinci'nin akrabaları arasında kuryelik yaptığını kabul etmediği öğrenildi.



"Hakkıma düşen parayı alamadım pişman oldum"



Bu arada Burak Ekinci ise para transferi sırasında iki torba içinde bulunan 4 milyon 795 bin Euroyu plan yapıp firar olan iki zanlı ve yakalanıp tutuklanan zanlılarla birlikte çaldığını kabul ettiğini ancak olaydan sonra kendisinin 150 bin Euro aldığını bu nedenle "hakkıma düşen parayı alamadım pişmanım" dediği öğrenildi.



Çember daralıyor



Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken gasp dedektifleri şimdi hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen ve firardaki Mehmet Emin G. ve Hasan B.'yi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Polis kaçak iki zanlıyı ve geri kalan parayı bulmak için Adana genelinde zanlıların kaçabileceği yöndeki bütün Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. İki zanlının da yakalanmasının an meselesi olduğu Türkiye'de 81 ildeki ve sınırdaki ilçelere fotoğraflarının polislere dağıtılarak görüldüğü yerde yakalanma emri verildiği zanlıların kaçacak yerinin kalmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA