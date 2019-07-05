05.07.2019 16:20
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4 milyon 795 bin euroluk soygunun planlayıcısı yakalandı

4 milyon 795 bin euroluk soygunun planlayıcısı yakalandı

ADANA'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu alıp kaçan şüphelilerden, soygunun planlayıcısı Atilla Can Ö. yakalandı.

ADANA'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu alıp kaçan şüphelilerden, soygunun planlayıcısı Atilla Can Ö. yakalandı. Firmanın güvenlik sorumlusu Burak E. ve olaya karışan diğer şüpheliler ise aranıyor.
Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve Euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın güvenlik müdürü Burak E., ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak E., diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak E.'yi göremedi.
Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu.
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, Mehmet Gül (38), Ahmet Kaplan (42), Tuncay B. (24) ve Abdulsamet B.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gül ve Ahmet Kaplan tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soygunun planlayıcısı Atilla Can Ö. ise Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde gizlendiği evde yakalandı. Atilla Can Ö.'nün çevresine 'Artık çok zengin olduk. Çok paramız var' dediği ortaya çıktı.
Polis, firari Burak E. Mehmet Emin G. ve Hasan B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


- Adana
Kaynak: DHA
Karataş Caddesi, Adana, Güncel

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