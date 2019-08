4 milyon Euro'luk vurgun kamerada Adana 'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 795 bin Euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Burak Ekinci 'nin parayı çaldığı anlar ve polisin yakalayıp ters kelepçe takarak yere yatırdığı anlar saniye saniye görüntülendiOlayla ilgili gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı, olaya karışan bir kişi aranıyorADANA - Adana'da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 795 bin euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Burak Ekinci'nin parayı çaldığı anlar ve polisin yakalayıp ters kelepçe takarak yere yatırdığı anlar saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.'nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.'den "Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım" diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak E.'ye "Borcunu nasıl geri ödeyeceksin" diye sordu. Burak E., geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Burak E.'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.'ye anlattı. Her Cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak E., suç ortaklarına "Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan'a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz" dedi. Mehmet Emin G.'den ve Mehmet G.'den olumlu yanıt alan Burak Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak Ekinci, 25 Haziran Salı günü 9 milyon Euro döviz sevkıyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" deyip içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Özel ekip adım adım takibe başladıAdana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.'nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 civarında güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Burak Ekinci ve ona yardım eden kuzeni Pınar E.'nin yakalanma ve ters kelepçe yapıp yere yatırılma anı an ben an görüntülendi. Aralarında Burak Ekinci ve en son yakalanan Mehmet Emin G.'nin de olduğu 21 kişi farklı zamanlarda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci ve Mehmet Emin G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şu ana kadar 73 bin Euro, yaklaşık 110 bin lira ve bir miktar altın ele geçirdi.