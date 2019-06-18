4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden aranlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Bitlis Jandarma
Komutanlığı'nca Bitlis- Merkez
Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık
Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Söz
konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır
, Batman
, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir" denildi.
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