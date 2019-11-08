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4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi serbest kaldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlıktan yakalanan ve çeşitli zamanlarda 4 motosikleti çaldığını itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı.

08.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:22 4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi serbest kaldı
'nun ilçesinde hırsızlıktan yakalanan ve çeşitli zamanlarda 4 motosikleti çaldığını itiraf eden şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar doğrultusunda Tosya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile hırsızlık şüphelisi M.N'nin evinde ve evinin eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada M.N.'nin evinin bahçesinde kapalı alanda 4 adet motosiklet ve çok sayıda muhtelif motosiklet parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.N., tescil kaydı bulunmayan A.A'ya ait motosikleti çaldığını, başka bir motosikleti de çalarak hurdacıya sattığını itiraf etti. M.N., ifadesinde ayrıca B.A. adlı şahsa ait tescilsiz motosikletini 4 ay önce çaldığını, sonrasında motosikleti çaldığı evin yakınına koyarak geri verdiğini söyledi. Motorların akıbetini bilmediğini ifade eden M.N., motosikletleri paraya ihtiyacı olduğu için çaldığını ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesine sevk edilen M.N, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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