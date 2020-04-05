4 Nisan 2020 Haberleri
4 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
05.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:18
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- Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
- Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
- TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
- Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
- Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
- Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
- İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
- Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
- ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
- Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
- Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
- Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
- İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
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Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Genel