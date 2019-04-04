4 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar
, Çaykur Rizespor
maçı hazırlıklarına devam edecek.
11.00 Beşiktaş Kulübü
ile espor firması arasında iş birliği anlaşması yapılacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE MKE Ankaragücü
maçı hazırlıkları devam edecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI
Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda grup eleme maçları sürecek.
SPOR TURİZM FUARI
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize edeceği Dünya Sağlık, Spor Turizmi Fuarı Hestourex, Antalya
Expo Center'da düzenlenecek. Fuarda; Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları da yapılacak.
BASKETBOL
EuroLeague
20.30 Anadolu Efes
- AX Armani Exchange Olimpia Milan
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara
Efeler Ligi
14.00 Jeopark Kula
Bld. - İkbal Afyon
Bld. Yüntaş
16.00 Arhavi
Bld. - İnegöl
Bld.
JUDO
15.00 Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5- 7 Nisan
tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Grand Prix müsabakaları öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.
YÜZME
09.00 Türkiye Turkcell Yıldız Genç
ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne
'de gerçekleştirilecek.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
Kaynak: DHA