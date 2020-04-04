Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek.

04.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:25
4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu.

BEDAŞ DUYURU METNİ

4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
BEDAŞ DUYURU METNİ
Etiketler: İstanbul, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:25: 4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler 09:09: Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler 09:02: Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm izle! - Haberler 08:42: Payitaht Abdülhamid 116. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 115. bölüm izle - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber