4 Ocak 2020 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET,GÖZTEPE,GÜÇLÜ,TAŞOCAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254662)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk// ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256281)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004.,1006.,1008.,1010.,1011.,1012.,1013.,1014.,1031.,1034.,1035.,1036.,1037.,1039.,1040.,1041.,1042.,1043.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1049.,1050.,1051.,1052.,1053.,1056.,1057.,1058.,1059.,1060.,1061.,990.,991.,992.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256554)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004.,1005.,1014.,1015.,1016.,1021.,1023.,HOCA ALİ ASLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258089)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258765)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259005)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk/ SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259344)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah HÜRRİYET sk/ YAKUPLU mah 15.,2.,38.,4.,40.,6.,8.,91.,ARDIÇ,FATİH SULTAN MEHMET,GÜRGEN,HARMAN,HERCAİ,HÜRRİYET,ILGIN,ILISU,KİRAZ,LALEZAR,MORSALKIM,OSMAN GAZİ,PAMUK,ÇAM,ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259960)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI,ASAF,BAL,BATI ÇIKMAZI,BAŞVEKİL,COŞKUN ÇIKMAZI,DAMATAŞI,DAĞTEPESİ,DRAMALI ÇIKMAZI,GEMİCİ,KADIKÖY BAĞLARI,KARPUZOĞLU,KAVAK ÇEŞME,KUMTEPE,LALEZAR,NALAN ÇIKMAZI,OLCAY ÖZCAN,ORMAN,ORTAKENT,OVACIK,ÇAKIRBEYLER,ÇARKIFELEK,ÇARŞIARKASI,ÇAYIROVA,İKBALİYE,ŞİNASİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261994)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54.,55.,56.,58.,61.,62.,63.,64.,64/1.,65.,67.,AKDENİZ,DAVUTPAŞA,MELİKŞAH,SEMERKANT,YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261654)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70.,71. ÇIKMAZ,72.,73.,77.,DAVUTPAŞA,İSTANBUL sk/ NİNE HATUN mah 111.,112.,113.,115.,116.,117.,AYAZMA,DAVUTPAŞA,KEMAL HATİPOĞLU sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261655)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542.,555.,557.,587.,588.,589. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259266)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262846)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4.,DEMİRCİLER SİTESİ 5.,DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262779)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ,YAVUZTÜRK,ÇELEBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261712)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah CENGİZ TOPEL,KETEN,MUTLU,NAZLI,VEYSEL KARANİ sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264483)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR,GİZEM,NAZARLIK,UYGUR sk/ TARABYA mah AKINCILAR,AYYILDIZ,MUTLU,NAZARLIK,SEVGİ LEYLAK,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263629)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264519)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264601)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121.,1131.,1137.,1138.,1139.,1140.,1141.,1142.,1143.,1145.,1146.,1147.,1148.,1149.,1151.,1152.,1153.,1154.,1155.,1157.,1159.,AHMET ARİF sk/ PINAR mah 1245. sk/ ÇINAR mah 1410.,AHMET ARİF sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264866)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR,GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI,KARAKOL,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,NALBANT ÇEŞME,SARIDAĞ,SARIYER DERESİ,SARP,SIRRIBEY,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ŞEHİT MİTHAT YILMAZ,ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263636)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA,ESKİ İSTANBUL YOLU,HIZIR,KORUYOLU,SİPAHİ,UZUNKEMER BULVARI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264976)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK,KEBAN,KESİR,RASAT,SARICA,KARABAYIR,MENTEŞE sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261991)