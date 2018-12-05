4. Ofisten Mutfağa Şirketler Arası Yemek Yarışması Başlıyor

BU YIL, YARATICILIK YARIŞACAK

Her eleme turunda dört şirketin yarışacağı "4. Ofisten Mutfağa" yarışmasında; şirket ekiplerine verilen sürpriz bir kutudan çıkan malzemelerle yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini hazırlayarak rakipleriyle yarışacaklar. Katılan firmaların oluşturduğu ekipler arasındaki eleme turları mekan ve takvimi 3 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Jüri tarafından belirlenen puanlama kriterlerine göre hazırlanacak puanlama sistemi üzerinden yarışma boyunca en yüksek puanı alan 4 şirket,2019 Nisan sonundagerçekleşecek finalde yarışmaya hak kazanacaklar. Finalde yarışan ekipler ise 2019 Mayıs ayının ilk haftası gerçekleşecek törende ödüllerini alacaklar.

Yarışmanın moderatörlüğünü, ünlü radyo-TV program yapımcısı ve sunucusu Doğan Aybay yapacak.

Bugüne kadar Pirelli, Nestle, Abbott, ING BANK, Turkcell, Ford, Microsoft, Doğuş Oto gibi farklı sektörlerden firmaların katıldığı "Ofisten Mutfağa" yarışmasında 2018'in birinci olan Flormar Pretty Chefs ekibi, Emirates katkılarıyla gurme gezginlerin gözdesi, alışverişin kalbi Dubai'de, Radisson Blu Hotel Dubai Waterfront'ta konaklayarak unutulmaz bir gurme deneyim yaşama şansına sahip oldu. 2019'da"4.Ofisten Mutfağa" birincilerini ise yine eşsiz bir yurtdışı gurme seyahati bekliyor.

YEMEK USTALARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Yarışmada şirket ekiplerinin hazırladığı menüleri, alanının usta isimlerinden oluşan bir jüri değerlendirecek. İşletmeci, yemek yazarı, gurme rehber Elif Edes Tapan, executive şef Claudio Chinali, işletmeci Dayk Miricanyan, yemek yazarı Müge Akgün, şef Danilo Zanna, işletmeci, şef Özgür Aşçıoğlu, yemek yazarı, mutfak danışmanı, TV programcısı Sedef İybar gibi isimlerin de jüriler arasında olduğu yarışmanın final etabında her sene olduğu gibi ünlü gurmeler de jüri özel konukları olarak yer alacak. Jüri, ekip çalışması, menü uygulama, gıda güvenliği ve hijyen, zaman yönetimi, yaratıcılık, sunum, başlangıç, ana yemek, tatlı kategorilerinde değerlendirme yapacak.

YARIŞMALAR İLE ŞİRKETLER VERİMLİLİĞİNİ SÜRDÜREBİLECEK

"Ofisten Mutfağa"; Citibank, Astra Zeneca, Pirelli, Nestle, Abbott, Anadolubank, ING Bank, Jotun, Avea, Tüpraş, Netaş, İpsos KMG, TTNET, Turkcell, Ford, Microsoft, Doğuş Oto, Şişe Cam, Hürriyet, Eczacıbaşı, Ericsson,3M, Vodafone, Cocacola, KPMG,Vestel, Bosch, Anadolu Sigorta, Finansbank, Alcatel lucent, Odeabank, Garanti, Beymen, Vestel, gibi büyük şirketlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği "Ofisten Sahneye" yarışmasını 8 yıldır başarıyla gerçekleştiren HY Tanıtım'ın projesidir.

HY Tanıtım Kurucusu Hakan Yanar, kurumsal firmaların çalışanlarına yönelik yaptığı "Ofisten Mutfağa" ve "Ofisten Sahneye" projelerine ek olarak şirketlerden gelen yoğun talep sonucunda "Ofisten Tiyatro" projesi için hazırlıklara şimdiden başladı. Hakan Yanar, söz konusu projeler ile firmaların kolektif bilincini yaratmayı, yaratıcılığı teşvik etmeyi ve takım ruhunu ateşleyerek firmaların verimliliklerinde sürdürebilirliklerini desteklemeyi hedefliyor. Yaratıcı bir rekabet ortamında eğlenceyi sağlayan yarışmaları, çalışanların ortak karar verme ve insiyatif kullanma becerilerini geliştiriyor ve çalışanlar arasında "Biz" kültürünü de güçlendiriyor.