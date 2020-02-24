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4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, okulda doğum günü pastası yiyen 4 öğrenci, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

24.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:544 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi

SAKARYA'nın ilçesinde, okulda doğum günü pastası yiyen 4 öğrenci, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hendek'e bağlı Mahallesi'ndeki Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, bir arkadaşlarının doğum günü olması nedeniyle kesilen pastadan yedi. Öğrencilerden T.A., K.D., M.T.A. ve H.K., bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle öğretmenlerine giden 4 öğrenci, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Çamlıca, Hendek, Güncel

Kaynak: DHA

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