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4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

11.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:05
4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SİVAS - Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gültepe Mahallesinde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde tavuk döner yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 4 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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