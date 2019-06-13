Erzurum
'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
düzenlenen "4. Öğrenme Şenliği
" başladı.Yakutiye
Kent Meydanı'ndaki şenliğin açılışına, Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce
, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar
, öğrenciler ve veliler katıldı.
Protokoldekilerce açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası Yakutiye Halk Eğitim Merkezi bar ekibi halk oyunları gösterisi sundu.
Katılımcılar daha sonra öğrencilerin bu eğitim öğretim döneminde okullarda yaptıkları eserlerin sergilendiği stantlar gezildi.
Kaynak: AAYakutiye
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