4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"(İHA)
11.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:05
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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