4. PSM Caz Festivali, 84 konsere ev sahipliği yapacak

"Her müziğin caz festivali" mottosuyla 4. senesini kutlayan PSM Caz Festivali, "30 Nisan Uluslararası Caz Günü"nde başlayacak.

Caz çatısı altında, blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğine de yer verilecek festival, 80'in üzerinde yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da sanatseverlerle buluşturacak.

Festivalin 30 Nisan'daki açılış konserinde, yaşayan en önemli caz piyanistlerinden 82 yaşındaki Steve Kuhn, "European Dreamland Tour" kapsamında 2 Mayıs'ta Alexis Ffrench, 7 Mayıs'ta piyanist ve besteci Lambert ile Ghostly Kisses adını kullanan şarkıcı ve söz yazarı Margaux Sauve, Alice Sara Ott konser verecek.

These New Puritans, Salif Keita, Mike Stern- Jan Gunnar Hoff Group 9 Mayıs'ta, Mulatu Astatke 11 Mayıs'ta, Anouar Brahem 13 Mayıs'ta, Haley Reinhart 16 Mayıs'ta, Yellowjackets 18 Mayıs'ta, Lisa Ekdahl 30 Mayıs'ta, Kavkaz Jazz Quartet 2 Haziran'da, Yael Naim 4 Haziran'da, Angel Olsen 29 Haziran'da, Pet Shop Boys ise 3 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.

Birçok farklı başlıkta konserlerin gerçekleşeceği festivalde, "PSM'ye Münhasır" başlığı altında Fatih Erkoç 50. sanat yılını senfoni konseriyle taçlandıracak. Erol Evgin Caz Söylüyor konserinde sanatçı, "Sevdan Olmasa", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarını ve caz klasiklerini seslendirecek.

Festival, 5 Temmuz'da Tove Lo konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA