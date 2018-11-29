Etki ve dönüşüm yaratmak isteyen, yönetici ve takımların potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan koçlar ve mentorlar, EMCC Türkiye Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Konferansa katılan kurumsal şirket yöneticileri, insan kaynaklarının verimini arttırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Konuşmacılar arasında yer alan genç yöneticilerden Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol; Koç topluluğunun yeni nesil liderlik yaklaşımları hakkında bilgi verdi ve 4. Sanayi devriminin insansız olmayacağını vurguladı. Akkol; "Eskiden hiyerarşik organizasyonlar ve waterfall yönetim tarzı benimsenirken, günümüzde yalın organizasyon yapıları ve agile çalışma modelleri tercih ediliyor. Eskiden usta – çırak ilişkisi ve tek alanda uzmanlaşma varken, günümüzde sürekli rotasyon ve deneyim çeşitliliği uzmanlık türü olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi paylaşımı eskiden bilgiyi tutma ve bireysel farklılaşmaydı oysa günümüzde ortak bilgi platformları ve takım başarısı söz konusudur"dedi.

Start –up mentorluğunun önemine değinilen konferansta, girişimciler ve mentorlar birbirlerine nasıl ulaşabilir, bir koç olarak Startup ve Scaleup aşamalarında çarpıcı koçluk örnekleri nelerdir, girişimciler ve koçlar birbirlerine nasıl ulaşabilir v.b. gibi soruların cevapları arandı. Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, ActionCOACH Nurdan Gündoğdu, Mentor Effect Ömer Erkmen konuşmacı olarak katıldığı panelde, Melek Yatırımcı ve Girişimci Mentoru Hande Didem Altop moderatör olarak yer aldı.

Dünyanın değişimine iş yapış şekillerinin dönüşümüne dikkat çeken Borusan Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, iş kültürünün de dönüşmesi gerektiğini, tüm organizasyonların ve liderlerin gündeminde kültür dönüşümü olduğunu söyledi. Ateş; "Çevik adımlar atmalı, uzun uzun süreler alan süreç odaklı yapılardan kişilerin hızlıca aksiyon alabildikleri kendilerini gerçekleştirebildikleri, böylece hızla öğrendikleri bir yapıya geçilmeli. «Fail fast» kavramına inanırım, takılıp kalmamaya, hızlıca düşüldüğü gibi daha da hızlıca doğrulmaya inanırım. Ancak o zaman yaşayan-öğrenen organizasyonlar/bireyler olabiliriz" dedi.

VUCA ortamında koçluk ve mentorluğun yansımaları CEO'lar tarafından değerlendirildi, farklı dinamikleri olan organizasyonlarda koçluk ve mentorluk uygulamaları ele alındı. 3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, CEO gözüyle zor zamanlarda ve kriz yönetiminde koçluk ve mentorluk etkisini anlattı.

Uluslararası Koçluk Süpervizyon Akademisinin (CSA ) süpervizörü olan, EMCC akreditasyonuna sahip yönetici koçu ve süpervizörü Dr. Alison Hodge konferans davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Gönüllü bir grupla atölye çalışması yaptı, koç ve müşteri arasındaki ilişki dinamiğinde neler olduğunu gösterdi.

Konferansa katılan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan, dönüşümsel liderlik vurgusu yaptığı konuşmasında, korku ve güç odaklı güç kültüründen, keyif ve güven veren paylaşılan liderlik odaklı güçlendirme kültürüne yolculuğu anlattı.

Konferansta okyanustaki akıntılar ve yönümüz hakkında konuşan EMCC Dünya Başkanı Rıza Kadılar, Global Bakışta Koçluk ve Mentorluk oturumunda moderatörlük yaptı. ICF Türkiye Başkanı Eser Ömeroğlu, AC Türkiye Başkanı Umut Ahmet Tarakçı ve EMCC Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu'nun katılımı ile gerçekleşen oturumda, bu kuruluşların farkları ve benzerlikleri anlatıldı.

Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansını düzenleyen, EMCC Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu bugünün şirketlerinin akıl almaz bir hızla değişimi deneyimlediklerini, dijitalleşme ve otomasyondaki artışın, yapay zekanın, hayatın her alanına yavaş yavaş etki etmeye başladığını söyleyerek şöyle konuştu: " Endüstri 4.0'ın beraberinde getirdiği böylesi çılgın bir değişim evresinde -Çalışan Bağlılığı- kurumların performansı ve sürdürülebilirliği açısından eskisinden çok daha önemli hale gelen bir kavram. Zira bu sefer değişimin özünde makinalar değil, insan var. Bu kapsamda koçluk ve mentorluk çalışmaları artıyor. Uygulamaların kalitesini arttırmak, mesleğin standartlarını korumak ve yükseltmek, koçların ve mentorların işlerinin ehli olmasını ve uluslararası standartlarda uygulama yapabilmelerini desteklemek ve sürekli gelişimi teşvik etmek için her geçen gün EMCC Türkiye'nin çalışmalarına ilgi artıyor" dedi.