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4 Şubat Dünya Kanser Günü

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:004 Şubat Dünya Kanser Günü
İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçacı, mesajında, kanser hastalığının ölüm nedenleri arasında dünyada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.
Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birinin nedeninin kanser olduğunu aktaran Bahçacı, kanser hastalığında erken tanının önemli olduğunu kaydetti.
Bahçacı, Mersin'de 7 Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezinin bulunduğunu belirterek, kent genelinde kanserle mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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