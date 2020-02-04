4 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

Taha Akgül: Annem bana paça çorbası ile bakıyor
"Psikolojik travmayı yenmem lazım"
"Annem her sakatlığımda yaramı sardı"
"Gerekirse günde 7-8 saat çalışacağım"
"Sivasspor
için o sene bu sene olabilir"
Anne Gülbahar Akgül: Et yemeklerini seviyor
Baba Recep Akgül: Sakatlığı duyunca dünyamız karardı
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2023'te Antalya'da
Federasyon Başkanı Suat Çelen: Türkiye bu organizasyona çok hazır
"Spor
turizmi açısından önemli bir organizasyon"
"Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum"
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında başarılar ve madalyalar kazanacağız"
"Antalya olimpik merkez olacak"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
20.30 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
FENERBAHÇE
Sarı lacivertiller, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yapacak.
16.00 Takım, Alanya'ya gidecek.
17.00 Kafilenin Alanya'da karşılanması.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
12.00 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerinin divan kurulu başkanları, Vodafone Park'taki toplantıda bir araya gelecek.
PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
7DAYS EuroCup
22.00 Dolomiti Energia - Darüşşafaka Tekfen
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 Gaziantep Basketbol - KK Mornar
22.00 JDA Dijon - Beşiktaş Sompo Sigorta
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 Halkbank - Spor Toto
14.00 Arhavi Voleybol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
18.30 İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor
18.30 Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası
AVRUPA'DAN FUTBOL
19.00 Lamia - Olympiakos (Emre Mor - Yunanistan Kupası)
20.30 Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman - Almanya Kupası)
21.00 Lille - Rennes (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı* - Ligue 1)
22.45 Schalke 04 - Hertha Berlin (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu - Almanya Kupası)
22.45 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)
23.00 Granada - Valencia (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)