Haberler » Spor » 4 Şubat Salı DHA Spor Gündemi - Spor

4 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

Taha Akgül: Annem bana paça çorbası ile bakıyor"Psikolojik travmayı yenmem lazım""Annem her sakatlığımda yaramı sardı""Gerekirse günde 7-8 saat çalışacağım""Sivasspor için o sene bu sene olabilir"Anne Gülbahar Akgül: Et yemeklerini seviyorBaba Recep Akgül: Sakatlığı duyunca dünyamız...

04.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:224 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

Taha Akgül: Annem bana paça çorbası ile bakıyor

"Psikolojik travmayı yenmem lazım"

"Annem her sakatlığımda yaramı sardı"

"Gerekirse günde 7-8 saat çalışacağım"

" için o sene bu sene olabilir"

Anne Gülbahar Akgül: Et yemeklerini seviyor

Baba Recep Akgül: Sakatlığı duyunca dünyamız karardı

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2023'te Antalya'da

Federasyon Başkanı Suat Çelen: Türkiye bu organizasyona çok hazır

" turizmi açısından önemli bir organizasyon"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında başarılar ve madalyalar kazanacağız"

"Antalya olimpik merkez olacak"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

20.30 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

FENERBAHÇE

Sarı lacivertiller, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yapacak.

16.00 Takım, Alanya'ya gidecek.

17.00 Kafilenin Alanya'da karşılanması.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

12.00 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerinin divan kurulu başkanları, Vodafone Park'taki toplantıda bir araya gelecek.

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

7DAYS EuroCup

22.00 Dolomiti Energia - Darüşşafaka Tekfen

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.30 Gaziantep Basketbol - KK Mornar

22.00 JDA Dijon - Beşiktaş Sompo Sigorta

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Halkbank - Spor Toto

14.00 Arhavi Voleybol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.30 İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor

18.30 Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası

AVRUPA'DAN FUTBOL

19.00 Lamia - Olympiakos (Emre Mor - Yunanistan Kupası)

20.30 Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman - Almanya Kupası)

21.00 Lille - Rennes (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı* - Ligue 1)

22.45 Schalke 04 - Hertha Berlin (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu - Almanya Kupası)

22.45 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)

23.00 Granada - Valencia (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)



Türkiye Kupası, Taha Akgül, Sivasspor, Anne, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
10:53  Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi
4.02.2020 12:23:33