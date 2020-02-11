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4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

11.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:31
'nin ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.
4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sakarya, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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