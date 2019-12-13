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4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini vatandaşların e-Devlet üzerinden alabilmesi için harekete geçti.

13.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:244 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini vatandaşların e-Devlet üzerinden alabilmesi için harekete geçti. 4 tapu uygulaması önümüzdeki yılın ilk yarısında aktif olacak.

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 tapu belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için harekete geçti. 4 tapu işlem belgesinin elektronik ortama dahil edilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı. "Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" önümüzdeki yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Tapu senedi tapu müdürlüklerine başvurularak alınabilmekte iken, artık tapu müdürlüklerine başvuruda bulunmadan e-Devlet üzerinden alabilecek. Bir diğer e-Devlet'e dahil edilecek olan belge ise ipotek belgesi olacak. Taşınmaz üzerinde ipotek hakkı bulunması halinde verilen ipotek belgesi de e-Devlet üzerinden alınabilecek. Hisseli taşınmazlarda tapu kaydı talep eden hissedarın taşınmaz üzerindeki hisse oranını gösteren tapu kaydı belgesi ile taşınmazın tapu sicilindeki maliklerinin tamamını gösteren tapu kaydı belgesine de vatandaşlar e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için şu an tapu müdürlüklerinden alınıyor. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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