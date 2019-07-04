04.07.2019 09:24
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4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak"İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum""3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor""Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız"GALATASARAY Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak
"İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum"
"3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor"
" Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız"

GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri yapılacak.

FENERBAHÇE
18.30 Sarı-lacivertliler, çalışmalarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 - 18.00 Yeni sezon çalışmalarına devam edilecek.

BASKETBOL
İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kurada Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.

Kadınlar Eurobasket 2019
Çeyrek Final
13.30 Macaristan - Büyük Britanya
21.30 Sırbistan - İsveç
VOLEYBOL
MİLLETLER LİGİ (KADINLAR)
14.30 İtalya - Türkiye

CHALLENGER CUP (ERKEKLER)
21: 30 Türkiye - Şili


Kaynak: DHA
Sergen Yalçın, basketbol, Bolu, Spor

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