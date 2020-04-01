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4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu

4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulunduŞANLIURFA'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 TIR'ın gizli bölmelerinde toplam 23 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi.

01.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:36
4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu
ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 TIR'ın gizli bölmelerinde toplam 23 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüleri, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 TIR'da eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama sonucu TIR'ların dorselerindeki gizli bölmelerde, toplam 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma ekipleri, 4 TIR sürücüsünü gözaltına aldı. 4 TIR’ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçakale, Jandarma, Güncel

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4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu
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