16.07.2019 14:15
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4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.
Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.
Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu bin 200 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak imha edildi.
İmha işlemi İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı. 4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
Kaynak: AA
Van, Güncel

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