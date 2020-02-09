4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı

Antartika'da bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, törenle yola çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "4. Bilim Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek, kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için 24 kişiden oluşan heyet, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Bilim heyetini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve bilim adamlarının aileleri uğurladı.

Antartika'ya hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antartika'daki çalışmaların Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz Antarktika kıtası herhangi bir ülkenin yönetimi altında değil. Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması'na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. İşte bu hedefe ulaşmak için sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarımıza hız kazandırdık. Öncelikle Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi'ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolü'nü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra, birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor" dedi.

"ANTARKTİKA'YA KURACAĞIMIZ 3 FARKLI KÜRESEL SEYİR UYDU SİSTEMİ SAYESİNDE KONUM DOĞRULAMASI YAPABİLECEĞİZ"

Türkiye'nin Antartika'da geçici bilim üssünün bulunduğunu hatırlatan Varank, "Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde Antarktika'ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz 1 ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek. Sefer ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürütecek. Bunlardan birine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Antarktika'ya kuracağımız 3 farklı küresel seyir uydu sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dahil edilecek. Atacağımız bu adımla İngiltere ve Amerika'yla da işbirliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz. Elbette seferden elde edilecek veriler uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacak. Ama bunun yanında 4. Bilim Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Antartika'da yapılacak çalışmaların öğrencilere de aktarılacağını kaydeden Varank, "Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ile hayata geçen Antartika bilim üssü projemizin çocuklarımız tarafından sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. İşte bu sebeple sefere katılan Canan öğretmenimiz, sahadaki çalışmaları kendi perspektifiyle yorumlayacak. Kıtayı, yapılan araştırmaları ve gözlemlerini öğrencilere anlatacak. Geleceğin bilim insanlarına ilham verecek" diye konuştu.

"BEYAZ KITADA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

"Beyaz kıtada önemli çalışmalar yapılacağına yürekten inanıyorum" diyen Varank, "Kutup araştırmaları, dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutan bir nitelik taşıyor. Kutuplar konusunda yaptığımız bu atılımla, bilimsel araştırmalarda öne çıkmak ve küresel vizyonumuzla adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle 4. Ulusal Bilim Seferimize sponsor olan Türk Havayolları'na, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne ve TÜRKSAT'a çok teşekkür ediyorum. Sefer ekibimiz birazdan ailelerine veda edip 15 bin kilometrelik gerçekten zor ve cesaret isteyen bir yolculuğa çıkacak. Ekibimizin şanlı bayrağımızın gururla dalgalandığı beyaz kıtada önemli çalışmalar yapacağına yürekten inanıyor, her birine başarılar diliyorum" dedi.

15 FARKLI PROJEDE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER TOPLANACAK

Antartika'da gerçekleştirilecek bilimsel projelere ilişkin bilgiler veren sefer koordinatörü Burcu Özsoy, "Toplamda 15 projemiz var. Çok çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra, bilim projelerini icra etmek üzere Harita Genel Müdürlüğünden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Milli Eğitim Bakanlığımızdan katılımcılarımız da mevcut. 22 Türk, 2 yabancı araştırmacı olarak seferimiz yer alacak. Bu 15 projelerimizin genel örneklerinin toplanmasını, yer, canlı, fiziki bilimler gibi çok çeşitli başlıklar altında toplayabiliriz" şeklinde konuştu.

"BİZİ FARKLI BİR DÜNYA VE ZORLUKLAR BEKLİYOR"

Sefer lideri Ersan Başar ise, "Antartika çok zorlu bir ortam. Özellikle insanların doğal olarak yaşamadığı bir yer. Bu ortamda çalışmak da oldukça güç oluyor. Bundan dolayı ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Hazırlıklar tüm ekip tarafından yapıldı. Şuan yola çıkıyoruz, bizi farklı bir dünya ve zorluklar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından protokol üyeleri, 40 gün sürecek araştırma için 24 kişiden oluşan bilim heyetini Antartika'ya uğurladı. Heyette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı. Gaziantep'ten getirilen baklavalar yola çıkan bilim heyetine ikram edildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA