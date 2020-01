4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı (2)

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı.

Ortalama hava sıcaklığının yazın -20, kışın -40 derece olduğu Antarktika'ya gidecek ekibe Tuzla Marina Viaport'ta denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimi verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof Dr. Ersan Başar, Antarktika'nın bilim insanları için "doğal bir laboratuvar" niteliğinde olduğunu söyledi.

9 Şubat'ta İstanbul'dan başlayacak bilim seferinde 22 Türk bilim insanı ve 2 yabancı bilim insanının bulunacağını anlatan Başar, "Burada yapacağımız her bilimsel çalışma dünya bilimine katkı sağlıyor. Küresel ısınma konusu da zaten en büyük sorunlardan bir tanesi. Bundan en fazla muzdarip bölgeler kutup bölgelerimiz. Bu nedenle buralarda çalışma imkanımızın olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha evvel 3 bilim seferine katıldığını aktaran Başar, iklimin oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Çalışma ortamı hiç kolay değil. Hazır olmak gerekiyor hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak motive olmanız gerekiyor. Bu şekilde ancak hayatınızı idame ettirerek düzgün bilimsel çalışmalar yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Buzda örneklemeler ve bitkisel örneklemeler yapılacak"

Başar, bu bilim seferinin Türkiye'nin Antarktika'ya gerçekleştirdiği 4. bilim seferi olacağını belirterek, ilkinin 2017'de yapıldığını hatırlattı.

TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarla bilim seferlerinin her yıl yapıldığını anlatan Başar, şöyle devam etti:

"Toplam 24 kişilik bir ekiple hareket edeceğiz ve bu ekibin içinde farklı projelerin yanı sıra meteoroloji istasyonunun tekrar çalıştırılması, genesis istasyonlarının kurulması, seyir haritalarının tekrar çizilmesi gibi farklı işlemler yürütülecek.

Antarktika'da Meteoroloji İstasyonu'muz var, geçen yıl kurduğumuz... Onun geliştirilmesi, yeni ekipmanlarla değiştirilmesi işlemlerimiz sürüyor. Tabii bunun haricinde üniversitelerden hocalarımızın projeleri var, 15 proje toplamda. Bunlarla ilgili çalışma yapacaklar; deniz suyu örneklemeleri, buzda örneklemeler ve bitkisel örneklemeleri yaparak projeler tamamlanmış olacak."

"Hazırlıkları tamamladık"

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi olarak denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele ve temel ilk yardım eğitimi alarak hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Sefer ile 15 bilimsel projenin icra edileceğini anlatan Özsoy, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Harita Genel Müdürlüğü'nden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ve Milli Eğitim'den bir öğretmenimiz dahil olmak üzere katılımcılarımız mevcut. Sefer süresince bu 15 projeyi icra edecekler. Bu projeler de tabii ki Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılımcılarla gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Bu ekibin bir parçası olmaktan onur duyuyorum"

Sefer ekibinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın takibinde gerçekleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seferde 24 kişilik bir ekip var. Biz de bu ekibin içindeyiz. Sanayi Bakanımız özellikle TEKNOFEST'in Gaziantep'te olmasından dolayı, yüksek teknolojiye geçme hedefimizden dolayı bizim de bu seferde olmamızı söyledi. Biz de seve seve bu heyecanı paylaşmak için buraya geldik ve bugün ön eğitimleri aldık. Çünkü çok zor şartlarda bir yolculuk olacak, -60'lara varan bir sıcaklıktan bahsediliyor. Her şartta ne yapılmasıyla ilgili ön eğitime geldik. 9'unda inşallah sefer başlıyor. Sefer bizden tevfik Allah'tan. Heyecanlıyım, ülkemin bilim ve teknoloji adına geldiği nokta adına heyecanlıyım. Hem bu ekibin bir parçası olmaktan hem de ülkemin yeni hedeflere doğru hızla ilerlemesinden büyük bir onur duyuyorum."

Şahin, eğitimlerin ardından katılımcılara ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

