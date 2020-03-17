Menü
Haberler ›› Güncel ››4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi - Güncel

4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuvar, sanat akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Down Kafe, MARMEK'in tüm faaliyetleri 30 Mart tarihine ertelenmişti.

Bu kapsamda önlemlerini sürdüren Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonu, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu