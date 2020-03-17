4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.
17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.
Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuvar, sanat akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Down Kafe, MARMEK'in tüm faaliyetleri 30 Mart tarihine ertelenmişti.
Bu kapsamda önlemlerini sürdüren Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonu, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. - MARDİN
Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuvar, sanat akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Down Kafe, MARMEK'in tüm faaliyetleri 30 Mart tarihine ertelenmişti.
Bu kapsamda önlemlerini sürdüren Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonu, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu