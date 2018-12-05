4. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri

Bozüyük
Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde "Vay Sen Misin Ben Olan" adlı oyun sergilendi.
Metristepe Kültür Merkezi'nde, Ömer Pınar
'ın yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği 2 perdelik komedi oyununda, Deniz Oral
, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk
ve Burçak Kabadayı rol aldı.
Oyunda, aynı kültür ve çevrede yetişen iki arkadaşın aynı hayat koşullarına rağmen farklı kimliklere bürünebileceğini, yaşam koşullarına göre insanların karakterlerinin değişebileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille anlatıldı.
Oyun sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, oyunculara plaket vererek, "Tiyatro kültürünün önemini biliyoruz. Tiyatro hayattır, tiyatro kültürdür, tiyatro gülümsemektir. Bizleri kırmayarak 4. Tiyatro festivalimize gelen ekibe, güzel bir tiyatro oyununu bizlere sunan değerli oyunculara teşekkür ediyorum. Ayrıca normalde 400 kişilik olan salonu aradaki yürüme yerlerine kadar dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ederim." dedi.
Ömer Pınar,Bozüyük
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:59