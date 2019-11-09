4. Uluslararası Çalgı Yapımı Atölyesi Ve Sergisi sona erdi

4 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında DEÜ. Devlet Konservatuarı Çalgı Yapımı Anasanat Dalı öğretim üyesi ve Türkiye'nin batı tarzı ilk ve tek yay yapımcısı Murat Ufuk Güler ile koleksiyoner Andy Lim öncülüğünde düzenlenen atölyede, önemli ödüllerin sahibi keman yapımcıları Nicolas Gilles ve Wolfram Neureither görev aldı. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinden gelen öğrenciler ve koordinatör akademisyenler, Gilles ve Neureither yönetiminde bu yıl 3. Çalgı Yapımı Atölyesi'nde başlanan viyolayı bitirdiler.

Atölye sayesinde keman yapımında Fransız Stili'ni de öğrenen öğrenciler, ses tablası eğimi, sap ve gövdenin birleşim açısı, abanoz tuşe yapımı konusunda teknik farlılıkları ve alet kullanımındaki çeşitlilikleri pekiştirdiklerini sösöyledi. Öğrenciler, çalşmalardan çok memnun kaldıklarını da ifade ettiler.

4 Kasım 2019 Pazartesi akşamı İKSEV Galeri'de Türk keman yapımcılarının keman, viyola ve viyolonsellerinden oluşan sergi ve bariton Doç. Alper Kazancıoğlu, keman virtüözü Doç. Melek Göküstün ve piyanist Öğr. Gör. Özlem Ebesek'inTürkçe aryalardan oluşan konserleri ile başlayan etkinlik, 8 Kasım 2019 tamamlanma aşamasına gelen viyolanın sergilenmesi ve Nobuhiko Asaeda'nın ve Doç. Suzan Şenol'un konseri ile sona erdi.

Ayrıca atölyenin son gününde Alman yay yapımcılarıJosef Peter Gabriel ile Mathias Wohlleber müzisyenlerle buluşarak arşelerin değer tespitine yönelik bir oturum yaptılar. Beş gün süren sergiyi ve atölyeyi, çok sayıda müzisyen ve öğrenciler ziyaret etti.