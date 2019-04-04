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Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" başladı.KBÜ Demir Çelik Enstitüsünde düzenlenen ve ayrıca Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü etkinlikleri içinde bulunan sempozyum, müzik dinletisiyle başladı.Tanıtım filmleriyle devam eden etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, böyle önemli bir sempozyumun ilk ağır sanayinin temellerinin atıldığı Karabük'te yapıldığına vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.Sektörün temsilcilerinin illerinde toplanarak sorunları ve projeleri paylaştıklarını vurgulayan Gürel, kentte bulunan organize sanayi siteleri hakkında bilgiler vererek, KARDEMİR'in önemine değindi."Filyos Limanı'nın süresi içerisinde bitirilmesine özel bir önem atfediyoruz"Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de ev sahipliği yapan KBÜ'ye teşekkür etti, bakanlığının KARDEMİR ve Karabük'te yapılan çalışmalardan heyecan duyduğunu ve her zaman destek verdiklerini, KARDEMİR'in Türk sanayisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.KARDEMİR'in kuruluş, ülkenin kalkınmasına öncülük etmesi ve özelleştirilmesi süreçlerini anlatan Büyükdede, fabrikanın 2 milyar dolar yatırım yaptığını, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 24. sırada yer aldığını kaydetti.Filyos Liman Projesi'ne değinen Büyükdede, "Bu limanın devriyeye alınmasıyla KARDEMİR'in girdi maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini ve rekabet gücünün artacağının idraki içindeyiz ancak bu açıdan Filyos Limanı'nın süresi içerisinde bitirilmesine özel bir önem atfediyoruz." dedi.Büyükdede, limandaki çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.Türkiye'nin lojistik haritasını yaptıklarını belirten Büyükdede, konuşmasını şöyle sürdürdü:"17 Nisan'da Türkiye'nin lojistik haritasını Ulaştırma Bakanlığı ile beraber yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da Türkiye'deki liman, demir yolu ve kara yolu ağını sanayiyle birlikte nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda bir lojistik stratejik çalışması devam ediyor. Devam eden lojistik çalışmamızın bir parçası da KARDEMİR ve bu bölgedeki sanayilerle limanın nasıl bağlanacağı. Zonguldak'ın, ERDEMİR'in bağlanış şekli. Bu bölgenin demir ve çelik endüstrisinin merkezi haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı koordine etmeye çalışıyoruz. Onun için de bizim sizlerden gelecek talep yoğunluğunu bilmemiz ve o talebe göre de oraları planlamamız lazım. Orası şu anda bir endüstri bölgesi oluyor. Endüstri bölge statüsü özel bir statü ve araziler 49 yıllığına bedelsiz tahsis yapılıyor. Böyle bir dönemi geçireceğiz orada.""Türkiye'ye net döviz girişi konusunda büyük avantajlar sağlayacak"KARDEMİR özel endüstri bölgesi başvurusunu değerlendirdiklerinin altını çizen Büyükdede, "KARDEMİR'in son yıllarda raylarla birlikte diğer sanayi kuruluşlarının da ihtiyaç duyduğu kaliteli filmaşin konusunda elde ettiği başarıyı önümüzdeki aylarda demir yolu tekeri ve aks üretimi ile taçlandıracağını biliyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Söz konusu ürünler sadece KARDEMİR'e değil Türk ekonomisine ve yüksek katma değerli ürün üretme ve bu ürünlerin Türkiye'ye net döviz girişi konusunda büyük avantajlar sağlayacak şekilde ihraç etme imkanı vereceğini de değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.2002 yılından sonra KARDEMİR'in üretimde büyük artışKARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da üretim hedeflerinin 2021 yılının başında 3,5 milyon ton olduğunu bildirdi.Soykan, 2002 yılından sonra KARDEMİR'in üretimde büyük artış gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "2018'de dünyada 1 milyar 800 milyon ton çelik üretildi. Türkiye 37,5 milyon tona çıktı. KARDEMİR ise 2,4 milyon tona geldi, aslında KARDEMİR 2002'den sonra Türkiye'nin ve dünyanın üretimi artışından daha fazla bir artış yaptı. Bu yıl ise inşallah ilk defa 2,5 milyon tonun üzerine çıkacağız, hedefimiz bu. 3 aylık veriler de bize bunu gösteriyor ama yetmez, nihai hedefimiz bu yıl temelini attığımız bazı yatırımlarla beraber gelecek yılın sonunda veya 2021 yılının başında 3,5 milyon tona çıkmak ve böylece dünyadaki 2 milyon ton ve üstü ölçekte KARDEMİR global rol almış olacak." dedi.KARDEMİR'in gelecek projelerine de değinen Soykan, özellikle çevre kirliliği konusunda çevresel taahhütleri yerine getirmeye devam ettiklerini açıkladı."Türkiye&nin en 'yeşil' üniversitesidir"KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da geleneksel hale gelen sempozyumu daha da genişleterek Türkiye ve dünyadaki demir çelik devlerini bir araya getirmek istediklerini belirtti.KBÜ'nün, kaliteli eğitim ve uluslararasılaşma noktasında yakaladığı başarılara değinen Polat, şunları aktardı:"Karabük Üniversitesi 83 ülkeden 6 bin 350 uluslararası öğrencisi ile Türkiye 3.'cüsüdür. Türkiye'de en fazla Suriyeli, Türkmenistanlı, Yemenli, Somalili, Cibutili, Çadlı ve Azerbaycanlı öğrenci Karabük Üniversitesinde bulunmaktadır. Yaptığı bu çalışmalarla üniversitemiz, TİM'in açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında 391. sırada yer almaktadır. Güneş enerjisi sistemleriyle donatılan ve yıllık tüketilen elektriğin yüzde 25'ini güneş enerjisinden karşılayabilen Türkiye'nin en 'yeşil' üniversitesidir. Yabancı dil öğretiminde dünyanın en prestijli kurumundan Türkiye'de ilk defa Eaqual akreditasyonu alan tek devlet üniversitesidir. 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen, üniversitelerimiz arasında mezunları en hızlı iş bulan 20. üniversitedir. Karabük Üniversitesi, dünyanın en saygın 82 bilimsel dergisinde yayımlanan makaleleri tarayarak listeler oluşturan Nature Index'in açıkladığı sıralamada, Türkiye'deki üniversiteler arasında 19. sırada yer almıştır. Üniversitemiz yakın zaman önce TÜSİAD'ın 'Girişimcilik Kampı'na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak TÜSİAD Girişimcilik Bayrağını kazandı."Söz konusu başarıların kalıcı olması için tüm çabayı sarf ettiklerini kaydeden Polat, üniversitenin KARDEMİR ile olan güçlü bağına da vurgu yaptı.Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, sektördeki çalışmaları aktardı ve sorunlarını dile getirdi.Sempozyuma, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Protokol konuşmalarının ardından panellerle devam eden sempozyum 3 gün sürecek.