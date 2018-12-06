4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:35



06 Aralık 2018 Perşembe 16:35

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, düzenlenen törenle açıldı.Fuarİzmir'de gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu söyledi.Gelişmeyle rekabetin de günden güne arttığına işaret eden Bağlıkaya, "Yeni turizm çeşitlerinde gastronomi turizmi hızlı bir şekilde öne çıkıyor. Gastronomi artık farklı kültür arayışlarının keyifli bir yansıması olarak destinasyon tercihlerinde ana etkenlerden biri haline geldi." dedi.Gastronomi anlamında Anadolu coğrafyasının çok zengin olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yurdumuzun dört bir yanında dünyanın başka hiçbir yerinde rastlayamayacağınız bir lezzet kuşağı karşımıza çıkıyor. İspanya sadece gastronomi turizmiyle yılda 10 milyondan fazla turisti ülkesine çekmiştir. İspanya 200 yemek çeşidiyle bu başarıyı elde ederken binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu hala dünyada yeterince bilinmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Bağlıkaya, uluslararası alanda Türk mutfağını daha iyi tanıtmak için tüm paydaşların bir araya gelerek, belirlenecek eylem planını en kısa sürede hayata geçirmek gerektiğini vurguladı.Turizmcilerin görevinin Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye'nin zenginliklerini yabancı turistlerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:"İç turizmde de gastronomi turizmini kültür ve sanat bütünlüğüyle ön plana çıkartmalıyız. TÜRSAB olarak Türkiye'nin zengin kültürel geçmişini turizm aktivitelerine dönüştürmek konusunda kapsamlı çalışmalar yapmaktayız. Özellikle Türkiye Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi Projesi'ni yürütmekteyiz. Bugün bu kongrede yapılacak kapsamlı sunumlar eminim ki bizlere yeni bir bakış açısı getirecek ve bizlere yeni bir yol haritası çizecektir."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Anadolu'nun gastronomi zenginliğinin tanıtılması gerektiğini belirtti.Konuşmaların ardından kongrenin misafir kenti Lizbon'u temsilen Portekiz Mutfak Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Fantao Carvalho bir sunum gerçekleştirdi.Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde İzmir Ticaret Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Reseau Délice Dünya Gurme Şehirler Birliği, İzmir Aşçılar Derneği desteğiyle yapılıyor.Kongrede sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı paneller, oturumların yanı sıra tadım atölyeleri düzenlenecek.Kongre 8 Aralık'ta son bulacak.