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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Yunus Emre Hazretlerinin dizisi gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri dizisini de ekranlarınıza getireceğiz." dedi.Kalem Vakfı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TRT ile Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü" etkinliğinin açılışında konuşan Eren, Hacı Bayram-ı Veli'nin önemli bir şahsiyet olduğunu, birçok zatın hikayesini TRT olarak anlatmaya gayret ettiklerini belirtti.Eren, "Bu büyük zatların hikmetli konuşmalarını, İslam'ın hakikatlerini özümsedikleri ve bizlere damıttıkları bu güzel sözleri de hem işlerimizde hem hayatımızda şiar edinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.TRT Belgesel'in sloganının, "İnsanı anlamak hayatı anlamak" şeklinde olduğunu dile getiren Eren, kanalın dünyanın birçok yerinden, çok farklı coğrafyalardan, birbirinden farklı insanların hikayelerini anlattığını söyledi.Eren, "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne ilişkin dizinin senaryosunu yazdık, bitirdik. İki senedir elimizde var. İnşallah bu sene ve önümüzdeki sene de Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ilmini yazdığımız senaryoyu güzelleştirmeye, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine layık hale getirmeye gayret edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yunus Emre Hazretlerinin dizisi gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri dizisini de ekranlarınıza getireceğiz." dedi."Kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıf"Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Uslu da Hacı Bayram-ı Veli'nin Ankara ve Bursa'da müderrislik yaptığını, ilim, hikmet ve irfanı kendisinde topladığını, kamil insanlar yetiştiren önemli bir mutasavvıf olduğunu kaydetti.Hacı Bayram-ı Veli'nin el emeğiyle geçindiğini, buğday ve burçak ekerek geçimini sağladığını belirten Uslu, Ankara'nın manevi mimarı olan bir zatın, çeşitli etkinliklerle anılıp genç kuşaklara tanıtılmasının gelecek adına umut verici bir faaliyet olduğunu söyledi.Uslu, Hacı Bayram-ı Veli'nin kendi adıyla anılan yeni bir ekol oluşturduğunu, kitap yazmak yerine ihdas ettiği bu yeni usule göre insan yetiştirmeyi tercih ettiğini vurguladı.Çeşitli manevi gelişim programlarıyla topluma örnek olacak yetişmiş insan sayısının artırılmasının önemine işaret eden Uslu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Her alanda ilmiyle, ameliyle ve güzel ahlakıyla topluma örnek olacak yetişmiş insana ihtiyaç vardır. Bunu bir kişi ya da bir kurumun tek başına başarabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu ihtiyacı hisseden herkesin bu konuyu gündeminde tutup gereğini yapması tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır." diye konuştu."Nefisle mücadeleye önem veren bir yolu benimsedi"Kalem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Şahin ise Hacı Bayram-ı Veli'nin mütevazı yaşamayı, el açıklığını, mertliği ilke edindiğini, gösterişsiz, merasimsiz ve nefisle mücadeleye önem veren bir yolu benimsediğini söyledi.Şahin, yoksulların korunup gözetilmesi için esnafı bir araya getirerek yardım sandıkları kuran Hacı Bayram-ı Veli'nin, ilim adamı olduğunu, eser yazmak yerine insan yetiştirme yolunu seçtiğini ve kıymetli insanlar yetiştirdiğini kaydetti.Konuşmaların ardından afiş ve kompozisyon yarışmalarında ödül kazanan öğrencilere hediye ve plaket takdim edilen programda, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu dinleti sundu, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı belgesel gösterildi.Hacı Bayram-ı Veli'nin fikir ve gönül dünyasının ele alındığı programa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da katıldı.