Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız." dedi.Bakan Albayrak, kentteki bir otelde düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak, Pasifik'ten Atlantik'e kadar ticaret köprüsü kurmak adına başlattığı Kuşak Yol Projesi'nin, 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan Türkiye 'ye büyük ekonomik fırsatlar sunduğuna işaret etti."Tarihi yakından takip eden insanlar bilir ki son 500 yılın ekosistemi 1492 coğrafi keşiflerden öncesine dayanan sürece baktığımızda dünyadaki ana ticaret merkezi Asya'ydı." ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:"Baharat ve İpek Yolu hinterlandıyla başlayan Asya'nın en doğusunda Çin, Asya'nın en batısında Osmanlı'nın bu hinterlandın kapı gözetmenliğini yaptığı ve dünya ekosisteminin bu merkezde büyüdüğü bir iklimde artık 21. yüzyıl tekrardan Asya hinterlandının dünya ekonomisinde başat ekonomik merkez olacağı bir döneme doğru hızla ilerlerken, Çin'in başlattığı modern yeni İpek Yolu, başka deyişle Kuşak Yol Projesi kapsamındaki bu ekosistem, tüm bu ülkelerin ekonomilerine çok önemli katkılar yapmalarının yanı sıra başta Çin ve Türkiye olmak üzere tüm bu ekosisteme çok önemli bir anlam ifade ediyor."Bakan Albayrak, bu ticaret hacmini, bu pazarları, bu fırsatları hayata geçirmek, Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri arasında ticaretle yatırımları geliştirmek, bölgedeki iş dünyası ve iş insanları arasında yeni işbirlikleri oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen zirveye de büyük önem verdiklerini söyledi. Albayrak, Trabzon'un tarihsel anlamda önemli, imparatorluklara başkentlik yapmış, dünya tarihinde, ticaretinde, kültüründe önemli izler bırakmış bir şehir olduğunu dile getirdi.Albayrak, zirve kapsamında düzenlenecek panellerin, arzu edilen iş birliklerinin sağlanmasına da vesile olmasını temenni etti."Hedeflediğimizden de öte performansla 2019'u geride bırakıyoruz"Küresel ticarette olumsuzlukların her geçen gün arttığı bir dönemde Türkiye olarak bölgesel huzuru, istikrarı, refahı artıracak her türlü girişimin destekçesi olacaklarını her ortamda ifade ettiklerini aktaran Albayrak, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye olarak zor bir dönemi geride bıraktık. Malumunuz geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan, yıl içinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık. Orta, uzun vadede daha sağlıklı ve güçlü büyümenin temini için yol haritamızı yeni ekonomi programımız vesilesiyle ikinci güncellemeyi bu yılın eylül ayı itibarıyla kamuoyuyla paylaştık.Bu konuda hedeflediğimizden de öte performansla inşallah 2019'u geride bırakıyoruz. Bu süreçte yaşanan her türlü zorluğun üstesinden gelme noktasında büyük bir kararlılık gösterdik ve elhamdülillah piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladık. Gerek kurdaki oynaklık gerek enflasyon ve faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak büyüme ve istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık.""Tüketim ve yatırım kararları hızlanmaya başladı"Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:"Öncü datalar bunu gösteriyor zaten. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları üçüncü çeyrek büyümesi, pozitife geçtiğimiz yakın dönemde inşallah açıklanacak. Bu ivmenin son çeyrekte daha da güçlendiği ve hızlandığı bir döneme giriyoruz. Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun, bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız ve özellikle dördüncü çeyreğe ilişkin projeksiyonlarımız, ekim kasım rakamları geliyor yani dördüncü çeyrek nasıl gelecek diye baktığımızda aralık ayı da ekim, kasım aylarındaki gibi rakamlar, kapasite, vergi gelirleri, tüketim rakamları bu ivmeyle devam ederse son çeyrekte yüzde 4-5 seviyesinde bir büyümeyi Türkiye'nin tekrardan doğal büyüme rakamı dediğimiz asgari yüzde 5, doğal büyüme noktasında inşallah bunu göreceğimizi gösteriyor.""Ekonomik aktivite canlandı ve hızlandı"Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi.Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde ilkleri gören Ekonomik Güven Endeksi bugün açıklandı. 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6 hizmet sektörü 0,7... tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." diye konuştu.İmalat sanayi kapasite kullanım oranının son 12 ayın zirvesi olarak 77,2 seviyesine ulaştığını aktaran Albayrak, "Güven ortamının yeniden tesisiyle otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşyada yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamayı geçtiğimiz yıl çok net görmüştük, yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik artış görüldü." dedi.(Sürecek)