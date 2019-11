Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek." dedi.Albayrak, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ekonomide 2019 yılının önemine işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek.Albayrak, bu başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Büyümeyi artırmaya başladılar, enflasyon daha düşecek, her gün görüyoruz. Özellikle son olarak uluslararası kuruluşlardan bir tanesi, en büyüklerden bir tanesi, Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 dediğimiz, açıkladığımızda 0, 1, 2 diyorlardı onlardan bir tanesi yeniden güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkardılar. Birkaç ay sonra biz yüzde 5 demiştik ya o 5'e gelecek onlar da merak etmeyin, bizim dediğimiz yere geliyorlar, biraz geç geliyorlar, biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini, yüzde 12-13'lerden şimdi tek hanelere inmeye başladı, 2020 için de yüzde 9'lar falan diyorlar, biz yüzde 8,5 hedefi koymuştuk, inşallah ona da gelecekler, hatta inşallah daha da aşağıya inecek."OECD raporuna değinen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sadece son yayınladığı ekonomik görünüm raporunda OECD Türkiye ekonomisiyle ilgili büyümenin son aylarda toparlanmasıyla birlikte 2019 ve 2020 gayrisafi yurtiçi hasıla noktasında o da aynı 2019 için eksilerden bahsederken pozitife döndü, 2020 için de yüzde 1-1,3'lerden yüzde 3 ve yukarıya doğru revize etmeye başladı. Bu raporda 2018 Ağustos ayındaki ağır finansal şoku takiben finansal şartların düşük faiz oranları, yüksek hisse senedi fiyatları ile birlikte her geçen gün daha da iyileştiğinin altını çizdi. Uluslararası kurumların da yanında hep olumsuz konuşmalarına alıştığımız, işte biliyorsunuz bu kredi derecelendirme kuruluşları, onlar bile bu kervana katıldı, Türkiye'nin bu performansına kayıtsız kalamadı. Onlar da bu yıl eksi dedikleri artık yıl bitti, artık düzeltme yapmalarına gerek kalmadı, bir ay sonra yıl bitiyor yani, aralıkta yıl tahmini yapmak da herhalde diyorum bir tahminci için ne kadar kredibıl bir şey, o ayrı bir konu, kasım ayında, aralık ayında bu yıl için pozitif büyüme noktasında revizelerini gerçekleştirdiler ve önümüzdeki yıl için yüzde 3'ler, 4'ler ve bunların daha üstünü konuşmaya başladılar. Yani doğru yoldayız, güçlü adımlarla hedeflerimize emin adımlarla gerek büyüme gerek enflasyonda gerek faizlerde adım adım ilerliyoruz.""Tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık"Bakan Albayrak, bütün bunların yanında yine bu hafta içi dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşunun Türkiye ekonomisini övdüğünü, kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade ettiğini kaydederek, "Çok değil, sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak ekonomimizin üzerinde oluşturulmak istenen tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık görece olarak çok daha kolay, daha uzun bir yolumuz var." dedi.Enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm bu kazanımları daha da ileriye, daha da iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı.Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, "İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, yeni ekonomi programında ortaya koydukları hedeflere ve değişim ideallerine Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsür saatlik uçuş mesafesi, Hindistan'dan Londra'ya, Moskova'dan Dubai'ye kadar, dünya nüfusunun üçte biri, dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin." ifadelerini kullandı."Türkiye parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde duruyor"Son 1,5 yılda ortaya koyduğu finansal performans ve dayanıklılık, büyüme potansiyeli, gelişmiş iş gücü, özel sektörünün gelişmiş kapasitesi, bölgesel konumuyla tüm bu küresel belirsizliklerin arttığı, her geçen gün artmaya devam ettiği böyle bir ortamda Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak, parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde durduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:"Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek. Geçen sene yeni ekonomi programı sonrası söylediğimiz her hususta, dolarda, faizde, enflasyonda birçok insanın hayal gibi gördüğü adımların, hedeflerin birçoğunu Türkiye'nin ötesinde başardığının şahidi olduk. Ben bugün, bir sene sonrası için aynısını söylüyorum. Bu yıl itibarıyla yeni ekonomi programında koyduğumuz hedeflerin inşallah tamamına emin adımlarla ilerleyeceğiz."Albayrak, Türkiye ekonomisinin potansiyeline inanan iş dünyasının temsilcilerine de teşekkür etti.(Bitti)