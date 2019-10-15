4. Uluslararası Karayolları, Köprüler Ve Tüneller İhtisas Fuarı'ndan sektöre büyük katkı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, KGM Abdulkadir Uraloğlu ve TCDD Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da fuarı ziyaret eden ve destek veren isimler arasında yer aldı.

Yerli ve yabancı 150 firmanın katılım gösterdiği fuarda yurtdışı ve yurt içinden önemli projelerin lansman sunumları ile yeni teknolojiler 7 bini aşkın sektör temsilcisi ve ziyaretçiye tanıtıldı.

Asya ve Avrupa'yı birleştiren özel konumu ile ulaşım projelerinin tüm dünya için büyük önem arz ettiği Türkiye'de ilgiyle takip edilen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı " Mega Projeler Kahramanlarını Çağırıyor" mottosu ile sektör temsilcileri yoğun ilgi gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılan ve 9-11 Ekim tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen ihtisas fuarı, karayolları, tünel ve köprü teknolojileri konusunda uzman firmaları bir araya getirdi. Açılışta yaptıkları konuşmalarla ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu sektöre ilişkin güncel bilgileri fuar katılımcılarıyla paylaştı.

SEKTÖR FUARDA BULUŞTU

2016'dan bu yana her yıl düzenlenen Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı; sektörün dinamiklerinin takip edildiği, firmalar arası ikili görüşmeler ile gelecek projelere ilişkin daha sağlam iş birliklerinin kurulduğu bir platforma dönüştü. Ülkemizin Dünya'da geldiği son düzeyi yansıtması açısından kısa sürede adından söz ettirir bir etkinliğe bürünerek, bugün uluslararası camiada takip edilen ve merakla beklenen bir fuar haline geldi.

232 İŞ BAĞLANTISI

7 aşkın uzman sektör temsilcisi ve yöneticileri buluşturan ve 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 3 gün içinde 232 büyük iş anlaşmasının yapılmasını sağladı. Bu anlaşmaların yanı sıra özel olarak oluşturulan müteahhitler locası da en çok ilgi gören alanlardan biri oldu. Fuara katılan firmalar ve müteahhitler arasında 630'u aşkın görüşme gerçekleşti.

TOBB BAŞKANI FUARI ZİYARET ETTİ

4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 3. gününde önemli bir ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu fuarı ziyaret ederek stantları tek tek gezdi. Firma yetkililerinden projeler ve ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler alan Hisarcıklıoğlu daha sonra fuar yöneticileriyle birlikte fotoğraf da çektirdi.

DEV PROJELER TANITILDI

Dünya ülkeleri tarafından yakından takip edilen ve Türkiye'nin sektörde ulaştığı son noktanın ortaya konulduğu fuar, bu sene sergilenen mega projelerle Türk ulaştırma sektörü için tam anlamıyla bir başarı hikayesi sundu. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol projesi gibi mega projelerin özel bir alanda sergilendiği fuarda, yatırımcılar bu bölüme büyük ilgi gösterdiler. AYGM tarafından İstanbul Avrasya Tüneli projesi, KGM tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Karayolları projesi ile Niğde-Ankara otoyol projesi hakkında da son bilgiler çalıştay alanında sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

TÜMER: SEKTÖRÜ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDUK

Fuar düzenleyicisi ARK-MCI Fuarcılık yetkilisi Ufuk Yavuz Tümer, en önemli amaçlardan birinin, projelerin müteahhit, mühendis, müşavir ve tedarikçi gibi paydaşları bir araya getirmek olduğunu belirtti. Tümer, karayolu, köprü ve tünel inşaatında, gelişen teknolojinin sektöre yön verdiğini ve başarılı olmak için tüm dünyayı yakından takip etmenin gerekliliğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fuarımız hem sektör temsilcileri hem de konuyla ilgili ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler özellikle fuarda sergilenen son teknoloji ürünleri bizzat görüp inceleme imkânı buldu. Ayrıca, yerli ve yabancı firmalar "Müteahhitler Locası" ile üst düzey yöneticilerle özel ikili görüşmeler çerçevesinde bir araya gelme fırsatı yakaladı.''

''Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, uluslararası müteahhit şirketlerinden, iskele ve kalıp üreticilerine; yük kaldırma makine ve ekipmanları üreticilerinden, tünel açma kapama makine tedarikçilerine uzanan geniş bir yelpazede katılım gerçekleşti. Ayrıca özel olarak planlanan "Çalıştay Alanı" içerisinde yurt dışından ve yurt içinden önemli projelerin lansman sunumları ve yeni teknolojiler ziyaretçilere aktarıldı."