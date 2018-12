09 Aralık 2018 Pazar 15:24



Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Erzurum Başkanı Ergün Halis, "Ülkemiz açısından misafir öğrencileri çok önemli buluyoruz ve ülkemizin birer elçisi olarak görüyoruz." dedi.UDEF, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince uluslararası öğrencilere ve öğrenciliğe dikkati çekmek için "4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu" düzenlendi.Üniversitesinin Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren sempozyumda, uluslararası öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı şekilde yerleşmesi, öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntıları görüşüldü.Sempozyuma katılan 34 ülkeden 66 akademisyen ve uzmanlar tarafından Türkiye 'de öğrenim gören misafir öğrenciler bilgilendirildi.UDEF Erzurum Başkanı Ergün Halis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UDEF'in Türkiye'de 63 derneği ile 26 il temsilciliği olduğunu belirterek, misafir öğrenciler için çalışma yürüten köklü kurumların arasında yer aldığını söyledi.Yurt dışından gelerek Türkiye'de okuyan öğrencileri "misafir" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Halis, "UDEF olarak Türkiye'de okuyan misafir öğrencilerin maddi ve manevi her konuda yardımlarına koşuyoruz. Ülkemizde okuyan öğrencilerimizin öncelikle güzelce eğitimlerini sürdürebilmeleri ve kendilerini evlerinde hissetmeleri için aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.Halis, UDEF'in Türkiye'deki misafir öğrencilere her türlü yardımı yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:"Ülkemiz açısından misafir öğrencileri çok önemli buluyoruz ve ülkemizin birer elçisi olarak görüyoruz. Bu arkadaşlar gelecekte siyaset ve ekonomi başta olmak üzere her türlü alanda bizim görüşebileceğimiz arkadaşımız oluyor. Misafir öğrenciler dünyada birliği sağlıyor. Bu noktada biz ülkemizde de yerelde de bunun biraz daha ön plana çıkması için sempozyum düzenliyoruz."Erzurum'un misafir öğrenci kapasitesinin yüksek olduğunu, kentte 3 bine yakın yabancı öğrenci bulunduğunu aktaran Halis, Türkiye'de de yaklaşık 150 ülkeden 145 bin üzerinde öğrenci olduğunu söyledi."Kendimi evimde gibi hissediyorum"Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Malili Samba Gadiaka ise sempozyumun Türkiye'de okuyan misafir öğrencileri bir araya getirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:"Sempozyumun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada misafir öğrencilerin birbirini tanıması ve ileride yapılacak faaliyetler hakkında konuşulmasını sağlıyor. Türkiye'de okumaktan mutluyum ama Erzurum'da okumaktan daha da mutluyum. Burada insanların dinine, diline ve ırkına bakmaksızın ellerinden geldiği kadar yardım ediliyor. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Mali'de okusaydım aynı olurdu, burada yabancılık çekmiyorum." Kazakistan 'dan Mevlana Programı ile Türkiye'ye gelen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Aiida Sakenova da Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Erzurum'daki misafir öğrencilerle tanışarak arkadaş edindiği kaydetti.