10 Aralık 2018 Pazartesi 14:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:56

Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.34 ülkeden 66 akademisyen ve uzmanın katıldığı sempozyumda Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrenciler bilgilendirildi ve uluslararası öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı şekilde yerleşmesi, öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntıları görüşüldü.8-9 Aralık tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşen düzenlenen sempozyumun açılışına; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Eski Başbakan Baş Müşaviri ve Dünya Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Korkmaz, UDEF Erzurum Başkanı Ergün Halis, akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.Program ilk olarak Atatürk Üniversitesi öğrencisi Yemenli İbrahim El-Zawar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Sempozyumun açılışında konuşun Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, misyonu gereği bilim ve teknoloji üreten ve geleceğe yönelik perspektifler oluşturan Atatürk Üniversitesinin, kuruluşundan bugüne sayısız kongre, bilgi şöleni, çalıştay ve ilmi toplantıya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bunlardan biri de açılışı gerçekleştirilen 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu olduğunu söyledi."Dünyanın küçüldüğü, mesafelerin kısaldığı, insan yetiştirmenin uluslararası bir alana taşındığı günümüzde, uluslararası öğrenci hareketliliği ülkemizin bir devlet politikası, bir devlet stratejisi, özellikle de dış politikanın önemli bir bileşeni; yeni nesil dünya üniversitelerinin de önemli hedefi haline gelmiştir" diyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak bu zorunlulukla üniversitenin ilgili birimlerini aktif kılacak çalışmaları hızla gerçekleştirdiklerini söyledi.Üniversitemizdeki Uluslararası Öğretim Elemanı ve Öğrencileri Kültürler Arası Köprü Olarak GörmekteyizAtatürk Üniversitesi olarak üniversitede öğrenim gören 2 bin 500 uluslararası öğrenci ve görev yapan 24 yabancı uyruklu öğretim elemanının "Kültürler Arası Köprü" olduğunu ifade eden Çomaklı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onların her biri Dünyanın dört bir tarafından gelerek şehirlerimizde okuyorlar, Türkçe öğreniyorlar, medeniyetimiz ve kültürümüzle tanışıyorlar ve ülkelerine döndüklerinde de adeta bizim kültür elçilerimiz oluyorlar. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük STK'larından olan UDEF ve ona bağlı derneklerin dünyaya örnek teşkil eden Uluslararası Öğrenci Buluşması bu açıdan çok önemlidir.Öğrenci buluşmaları adıyla faklı kültürleri bir araya getiren, kardeş coğrafyalar ile Türk insanı arasındaki bağların sağlamlaşmasını sağlayan UDEF'in Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat'a, Büyükşehir Belediyemize, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.Uluslararası öğrenci hareketliliğinin tüm boyutuyla ele alınacağı, uluslararası öğrenci sempozyumunun sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirerek bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumunun 4.'sünü Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye'deki uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verdi. Bolat, ülkemizde dünyanın çeşitli coğrafyalarından gelen 143 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, geçtiğimiz 35 yılda ise ülkemize gelerek mezun olan uluslararası öğrenci Türkiye mezunu sayısının 150 bin olduğunu ve bu mezunların 160 ülkede Türkiye ile olan ilişkileri devam ettirdiklerini söyledi.Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçan, Erzurum'un inanç, doğa, kış ve yaz turizmiyle birlikte dünyanın görülmeye değer en önemli şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, uluslararası öğrencilerin Erzurum ve Atatürk Üniversitesini tercih etmekle doğru bir karar verdiklerini söyledi. Koçan, Kuzey Afrika'dan Moğolistan steplerine kadar dünyanın dört bir yanından, bilginin kaynağına ulaşmak ve eğitimli bir birey olmak için şehrimize gelerek eğitim gören uluslararası öğrencilerin bilge inşalar olduklarına vurgu yaptı. 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumunun dünyaya evrensel bir mesaj verdiğini hatırlatan Koçan, yenidünyanın anahtarının eğitim olduğunu söyledi.Eski Başbakan Baş Müşaviri ve Dünya Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Korkmaz ise kendisinin de 10 yılını Pakistan'da öğrenci olarak geçirdiğini belirterek, yurtdışında öğrenci olmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade etti. Uluslararası öğrencilere sahip çıkmanın önemine değinen Korkmaz, bu bağlamda UDEF'in önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Ö. Faruk Korkmaz: "Misafir öğrenciler Türkiye'de sadece öğrenim görmüyorlar. Ülkelerine dönerken ülkemizin kültürü, sanatını, tarihini ve coğrafyasını da gönüllerinde taşıyorlar. Bizler belki 15-20 sene sonra artık Türkçe konuşan Başbakanlar ve Bakanlarla muhatap olacağız. Türkiye'de eğitim görmek dünyanın birçok yerinde eğitim görmeye nazaran avantajlıdır. Çünkü ülkemizdeki burs olanakları dünyadaki diğer ülkelerin burs olanaklarına göre üst seviyededir" dedi.Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar sempozyum hatırası olarak panoya imza attılar. Daha sonra ise sempozyumun ilk oturumu gerçekleştirildi. - ERZURUM