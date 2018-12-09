4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu' Erzurum'da Düzenlendi

Uluslararası öğrencilere ve uluslararası öğrenciliğe dikkat çekmek için düzenlenen Uluslararası Öğrencilik Sempozyumunun dördüncüsü 8- 9 Aralık
tarihlerinde Erzurum
'da düzenlendi.
UDEF, Erzurum Atatürk Üniversitesi
ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa organize ettiği sempozyuma 34 ülkeden 66 akademisyen ve uzman katılarak bildiri sundu.
Dört yıldır organize edilen Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu ilk olarak UDEF ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinin organizasyonuyla 2015 yılında İstanbul
'da düzenlendi. İkincisi UDEF ve İstanbul Üniversitesi
'nin organizasyonuyla yine İstanbul'da, üçüncüsü ise UDEF ve Necmettin Erbakan Üniversitesi
'nin organizasyonuyla Konya
'da düzenlendi. Uluslararası bir çok akademisyenin katılım gösterdiği sempozyum İstanbul ve Konya'nın ardından bu yıl Erzurum'da organize edildi.
Sempozyumun yerel ortaklarından olan UDEF'e bağlı Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis ve 12. Bölge Başkanı Ertan Aksakal
bu tür uluslararası organizasyonların Erzurum'un tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.
Programın ortakları olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi'ne de teşekkür eden Aksakal, "Şehrimizde okuyan 87 ülkeden 2500 uluslararası öğrencinin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu da bu anlamda uluslararası öğrenciliğe dikkat çektiği için bizim açımızdan çok önemli bir organizasyon. Sempozyum kapsamında şehrimize gelen 34 ülkeden 66 akademisyeni en iyi şekilde ağırladık" dedi.
UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat
, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan katılarak konuşma yaptığı açılış programının ardından uluslararası öğrencilik ile ilgili kurumların katılımı ile açılış paneli düzenlendi. Panelin ardından başlayan oturumlarda ise uluslararası öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Sempozyuma Erzurum'da okuyan uluslararası öğrencilerin yanı sıra Trabzon
, Rize
, Ağrı
ve Bayburt
'tan gelen misafir öğrenciler katıldı. - ERZURUM
09 Aralık 2018 Pazar 12:17