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4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r Şenliği ertelendi

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆi"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.

05.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:124. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r Şenliği ertelendi
Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆi"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesi ile digˆer resmi ve özel kuruluşların destekleriyle 19-21 Aralık 2019'da yapılacağı duyurulan şenliğin tarihinde değişikliğe gidildi.
Proje yarıs¸masına, yurt içi ve dışından katılımı artırmak, daha kaliteli projeler hazırlanabilmesine fırsat tanımak ve yurt dıs¸ından gelecek katılımcıların, olumsuz kış şartlarından etkilenmelerinin o¨nu¨ne geçmek amacıyla şenliğin, 5-7 Mart 2020'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca buluş ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerin son başvuru tarihi de 31 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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