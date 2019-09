4'üncü Etnospor Kültür Festivali basın toplantısı ile tanıtıldı

Geleneksel sporların canlandırılması amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 4'ncüsü organize edilen Etnospor Kültür Festivali Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Etnospor Kültür Festivali ile bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Milli Atlı Okçu Damla Çakırca, Milli Atlı okçu Berkin Aras'ın katılımıyla yapıldı.Dünya genelinde farklı toplum ve kültürlerden milli bir bütünlük oluşturan insanların, sportif ve kültürel özgünlüğünü korumasına yardımcı olmak, desteklemek ve bu doğrultuda Etnospor anlayışının gelişmesini teşvik etmektedir. Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına büyük katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü 16 ülkenin katılımıyla, gerçekleştirilecek.3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan festivale geçen yıl 1 milyona yakın katılımcı ziyaret etmişti. Festival kapsamında 12 geleneksel spor dalında keyifli ve zorlu mücadeleler yaşanacak."Bine yakın sporcu yarışacak"Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 4'ncüsü organize edilen Etnospor Kültür Festivali basın lansmanında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "4'ncüsünü yapacağımız Etnospor Kültür Festivali'nin İstanbul'da tertiplemiş olduk. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda yapıyoruz. Bine yakın sporcu yarışacak. Gösteri maçları yapılacak. İlk 3'ünü Mayıs ayında yaptık. 4'ncüsünü ve muhtemelen 5'ncisini de sonbaharda yapıyoruz çünkü Mayıs ayı ramazan ayı ile tekabül ettiği için bu festivalin yapılmasında daha uygun olacağını düşünerek Eylül sonu Ekim başı 2 yıl boyunca bu festivali yapmaya karar verdik. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nı tercih ettik. Çünkü biliyorsunuz buranın millet bahçesi yapılması kararı alındı. Bu büyük sahanın İstanbul'un çok merkezi bir noktasında yer alan büyük alanın İstanbullunun çok çeşitli sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına karar verildi. Bu sahanın bundan sonra bu tür etkinlikler için kullanılmasına ve geleneksel sporlar alanında çalışan bir kuruluş olarak özellikle kurulacak olan millet bahçesinde geleneksel sporlara hizmet eden fonksiyonlarında muhakkak kalıcı olarak yaşatılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."Dünyanın kültürel zenginliğinin yitirilmesinden endişe ediyoruz"Evrensel sporlarla çevre dostu olma amaçlarında olduklarını aktaran Erdoğan, " Bizim geleneksel sporlarda insan dostu ve çevre dostu olma vardır. Dolayısıyla bizim millet bahçesi olarak kullanılan yerlerde herhangi bir inşaat ihtiyacı duymaksızın sadece çevre dostu yapılarla veya hazırlıklarla geleneksel sporların yıl boyunca yapılabilmesi mümkün. Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğinin yitirilmesinden endişe ediyoruz. Endüstri devrimi ile başlayan batılılaşma serüveni içerisinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini kültürel zenginliklerin yitirildiğini azaldığını ve bunun dünya barışına hizmet etmediğini dünyada topluluklar arası düşmanlıkları huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sporun aslında kültürün nasıl olduğundan hareketle geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın kültürel zenginliğine renkliliğine katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Bunun içinde sadece İstanbul merkezli bir konfederasyon olarak kendi topraklarımızdaki geleneksel sporları değil dünyanın her tarafındaki geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 4'ncü Etnospor Kültür Festivali'nde konuk ülkemiz Arjantin olacak. Arjantin' in köklü geleneksel sporu Pato misafirimiz olacak" diye konuştu."Bilal Erdoğan var gitmeyelim diyor olabilirler"Herkesi festivale davet eden Erdoğan "Çok güzel iş yapıyorlar ama bunun başında "Bilal Erdoğan var gitmeyelim diyor olabilirler. Bana rağmen gelsinler insanlar çünkü burada yapılan işin benimle ilgisi yok. Burada yapılan iş hakikaten kültürümüze destek olsun diye" dedi."Amacımız herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye'ye ulaşmak"Festivale katkı sunmaktan memnun olduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Her geçen yıl daha da gelenekselleşerek zenginleşerek gerçekleştirilen bu festivaller ifade edildiği gibi dünya tarihinin evrensel çevre gibi dostluk ve barış gibi birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Bakanlık olarak görev ve sorumluluklarımız içerisinde amaçladığımız bir hedef bu hedefin her geçen yıl daha güçlü bir şekilde bu festivalle gerçekleştirmesi bizi mutlu ediyor. Bu festivale katkı sunmaktan paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.Sporun toplum için önemine değinen Halis Yunus Ersöz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlıca amaçlarının sporun tabana yayılması spor kültürünün benimsenmesi sporun gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi beslenme dinlenme gibi her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye'ye ulaşmayı amaçlarımızın başında görmekteyiz" diye konuştu. - İSTANBUL