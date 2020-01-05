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4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, yakalanan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hastanelerde 3 kadının çantasını çalan Şerafettin Bağbozan (29), 4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, polis ekiplerince yakalandı.

05.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:02 4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, yakalanan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hastanelerde 3 kadının çantasını çalan Şerafettin Bağbozan (29), 4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağbozan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Yılbaşı akşamı 'taki özel hastanede hasta yakınının, içinde kimlik ve banka kartları olan çantası çalındı. İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. , her yerde hırsızlık şüphelisini ararken, dün akşam 2 özel hastanede hasta yakınlarının, içinde ziynet eşyaları olan çantalarının çalındığı ihbarı alındı. Eşkal bilgilerinin, yılbaşında hırsızlık yapan kişiyle aynı olması üzerine ekipler, şehirdeki tüm hastanelerde araştırma yaptı. Şüpheli, bu kez farklı özel hastanede hırsızlık için keşif yaparken, ekipler tarafından yakalandı.Gözaltına alınarak, emniyete götürülen şüphelinin, kimlik kontrolünde, hırsızlıktan kaydı olan Şerafettin Bağbozan olduğu belirlendi. Suçunu itiraf eden Bağbozan'ın adresinde yapılan aramada; içinde ziynet eşyası olan çalıntı çanta ele geçirilirken, içini boşalttığı diğer 2 çanta ise attığı yerde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Bağbozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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