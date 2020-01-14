4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşen Murat B. (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Orta Mahalle Kızderesi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Murat B., iddiaya göre, dengesini kaybederek, 2 apartman arasındaki boşluğa düştü. Murat B.'nin yaklaşık 20 metreden düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak bileklerinde kırıklar oluşan Murat B., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.