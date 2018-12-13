4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'nda Geri Sayım Başladı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:16



13 Aralık 2018 Perşembe 14:16

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 16 Aralık Pazar günü koşulacak 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'na 120 binin üzerinde katılım başvurusu yapıldığını, organizasyon kapsamında 410 bin 80 TL ödül dağıtılacağını söyledi.Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Göreve başladıkları günden bu yana Mersin'i spor kenti kimliği ile öne çıkarmaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin'de gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetleriyle kentimizin bilinirliğini ve marka değeri her geçen gün yükseliyor. İlimizin 'spor kenti' imajını güçlendiriyoruz. Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl 'Engelleri Aşmak İçin' temasıyla hep birlikte 'Mersin'e koş Mersin'de koş' diyoruz. Sporun birleştirici gücünün tüm dünyaya gösterileceği o güzel günde; pek çok ülkeden gelen yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever ile hayatın önümüze çıkardığı tüm engelleri aşmak için Mersin'de buluşacak; kentimizin tüm güzelliklerinin sıralandığı muhteşem güzergahlarda omuz omuza mücadele ederek engelleri aşmak için, tüm değerlerimiz için koşacağız" dedi.Geçen sene maratona 64 bin 213 kişinin katıldığını ve dereceye giren sporcuların 159 bin 900 TL ile ödüllendirildiğini kaydeden Kocamaz, "Bu yıl da dereceye giren sporcularımızı toplamda 410 bin 80 TL ile ödüllendireceğiz. Bu yıl ki etkinliğimize katılım hedefimiz 100 bin idi. Büyük bir mutluluk ile belirtiyorum ki, şu an 120 bin 000'i aşan başvuru sayısı ile belirlediğimiz hedefe ulaşmış, hatta aşmış bulunuyoruz" diye konuştu.Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel ise organizasyona ilişkin teknik bilgiler verdi. - Mersin