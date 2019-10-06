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4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

06.10.2019 10:564 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda A.K., S.G., H.G. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 7 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 161.5 metamfetamin maddesi, 3 adet toplamda 10.6 bonzai maddesi, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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