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4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

25.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:47
4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas 'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 3 adet neurontin sentetik ecza, 0,25 gram metamfetamin ve 2 adet narkotik madde kullanımını kolaylaştıran malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlama ile adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

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