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4 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 23 Aralık 2019'dan bu yana farklı zamanlarda Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'ini kontrol altına aldı.

25.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:48 4 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

'daki 4 yangın için ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

OGM, 23 2019'dan bu yana Trabzon'da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular.

Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 21 mezra evi (bağ evi tarzı) yandı.

Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü.

Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


Trabzon, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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