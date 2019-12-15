4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Türkiye'de son günlerde şırınga çikolatanın ölüme neden olmasıyla birlikte gündeme gelen 'yabancı madde aspirasyonu' sonucu ölümlere dikkat çekti. Yıldızdaş, "4 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler" dedi.

Türkiye'de 4 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 5'inin aspirasyon (emme) sonucu ölümler olduğunu hatırlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, ilk yardım eğitiminin önemine değindi. Ülke gündemine gelen yabancı madde aspirasyonuna bağlı ölümlere karşı alınabilecek önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, özellikle ebeveynlerin çocuklarının böyle bir durumla karşılaşması halinde yapacakları ilk yardım müdahalesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Çocukların özellikle çerez, bozuk para, şeker gibi yiyecekleri hava yoluna kaçırdığını anlatan Yıldızdaş, "Nefes borusuna madde kaçan ve nefesi kesilen çocuk eğer öksürebiliyorsa ve solunum çabası varsa ilk yardım sakince yapılmalı. Ancak çocuğun nefesi tamamen kesilmiş, morarmaya başlamış ise yabancı cisim çıkarma uygulamaları yapılması gerekiyor. Yapacağımız bu ilk yardım müdahalesi çocuğun hayatını kurtarabilir" dedi.

ANNE VE BABALAR DİKKAT ETMELİ

Küçük yaşta çocuğu olan anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, özellikle küçük boyutta olan cisimlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bir kişiye ilk yardım müdahalesi yapmak için sağlık personeli olmak gerekmediğinin altını çizen Yıldızdaş, "Dünya'nın her yerinde okullarda, alışveriş merkezlerinde acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık ve sağlık dışı personeller olabiliyor. Ülkemizde de ilk yardım bilen insan sayısı arttıkça bu tip ölümlerin sayısı en aza inecektir" diye konuştu.

OKULLARDA İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLMELİ

Türkiye'deki birçok sağlık kuruluşunda ilk yardım eğitimi verildiğini söyleyen Yıldızdaş, özellikle anne ve babaların yakındaki bir sağlık kuruluşuna giderek bu eğitim kurslarına katılabileceklerini belirtti. Bulunduğu hastanede ilk yardım eğitim kursunda ders verdiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Özellikle okullarda da ilk yardım eğitimi verilmeli. Hatta bu gibi kazaları en aza indirmek için yapılacak olan uygulamalı dersler konuyla ilgili ses getiren bir farkındalık oluşturabilir. Biz de burada eğitim veriyoruz. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız da aynı eğitimi alıyor."