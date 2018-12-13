4 Yaşındaki Çocuğunun Kaza Kurşunuyla Ölen Babanın Cenazesi Teslim Alındı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:32



13 Aralık 2018 Perşembe 15:32

Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurup ölümüne sebep olduğu babası Kerim K.'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynarken silah bir anda ateş aldı. Olayda, emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan otopsinin ardından Kerim K.'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Emekli uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. - ADANA