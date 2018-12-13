- 4 yaşındaki çocuk babasını tabancayla öldürdü Adana
'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurup öldürdüğü babası Kerim K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu
'ndan yakınları tarafından teslim alındı
ADANA - Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurup öldürdüğü babası Kerim K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Selahattin Eyyübi
3808 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynarken silah biranda ateş aldı. Olayda, emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan otopsinin ardından Kerim K'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Emekli uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye
'nin Düziçi
ilçesine götürüldü.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:33