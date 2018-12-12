4 Yaşındaki Çocuk Babasını Vurdu

Adana
'da tabancayla oynayan 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla babasını vurarak yaraladı. Olay, Yüreğir
ilçesi Selahattin Eyyübi
3808 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K'nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.'ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Yüreğir,Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:41