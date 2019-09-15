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4 yaşındaki çocuk tüfekle başından yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 yaşındaki E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

15.09.2019 00:354 yaşındaki çocuk tüfekle başından yaralandı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 yaşındaki E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle evde bulunan tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları, E.Y.'yi hemen Kozan Devlet Hastanesi Acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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